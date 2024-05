Mecânico morre ao ser esmagado por ônibus em fazenda de Sonora

Um mecânico, identificado apenas como Lenoilson de 43 anos, morreu ao ser esmagado pelo ônibus que estava arrumando durante a noite de terça-feira (7), em uma fazenda localizada no município de Sonora.

Conforme o boletim de ocorrência, Lenoilson estava trabalhando no veículo quando seu patrão, e testemunha do acidente, falou para que ele deixasse para terminar no dia seguinte, pois já estava muito tarde.

Porém, na teimosia, ele continuou mexendo no ônibus e fazendo a manutenção no fecho de mola traseiro. Como o veículo estava suspenso por macacos hidráulicos, mantidos no lugar por alguns tocos de madeira, a armação para manter a traseira levantada acabou saindo do lugar.

Com isso, o ônibus caiu sobre a vítima. Ao ver a cena, seu patrão correu para chamar alguns colegas, que realizaram um mutirão para tentar erguer o veículo e conseguir retirar a vítima. No entanto, quando conseguiram, Lenoilson já estava sem sinais vitais.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o acidente. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

