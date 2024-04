'Sextou' com tempo seco e calor de 37°C em Mato Grosso do Sul

E mais um dia de calor será sentido em Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (26), as temperaturas seguem subindo nos termômetros e além de poder registrar máximas de 37°C, a sensação térmica pode ter impacto ainda maior e um aliado ainda mais feroz: o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável, com sol e poucas nuvens, além de uma alta pressão em médios níveis da atmosfera atuando no bloqueio atmosférico, onde os ventos do quadrante norte irão intensificar o ar quente e seco no Estado.

O calor acima da média e a presença do ar seco trazem impactos na vida da população e algumas recomendações são essenciais, como beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, dentre outras recomendações.

Em relação às temperaturas, estão previstas temperaturas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 31-36°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 24-27°C e máximas entre 35-37°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 21-23°C e máximas entre 33-37°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-34°C.

