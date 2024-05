Calorão persiste e temperaturas ficam em 37°C nesta segunda em MS

Clima Feriadão será quente e seco em todo Mato Grosso do Sul

Para as regiões Norte e Bolsão, as mínimas podem ficar entre 19°C e 23°C e máximas entre 32°C e 35°C. Em Campo Grande são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 31°C e 34°C.

Nas regiões Sudoeste e Pantaneira as mínimas previstas devem ficar entre 24°C e 27°C e máximas entre 34°C e 37°C.

Em relação as temperaturas entre segunda e quarta estão previstas mínimas entre 20°C a 23°C e máximas entre 34°C e 36°C para as regiões Sul, Sudeste e Leste.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) informa que não há previsão de chuvas para o Estado, já que essa massa de ar seco impossibilita a formação de nuvens carregadas.

A segunda-feira (6) promete ser de bastante calor com a presença da massa de ar quente e seca que paira sobre Mato Grosso do Sul há alguns dias. A meteorologia alerta que essa condição climática siga até quinta-feira (9).