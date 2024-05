Sabadão terá calor extremo e máxima de até 36°C em Mato Grosso do Sul

A continuidade do calor e da massa de ar quente e seca em Mato Grosso do Sul, inibiu até o avanço da frente fria que poderia causar chuvas em todo o Estado. Prova disso é que o sábado (4) terá forte calor e altas temperaturas que podem chegar até os 36°C ao longo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência é que o sol apareça com bastante intensidade, algumas nuvens cruzem os céus sul-mato-grossenses, mas não haverá chance de chuva com o passar do dia.

Nos últimos dias, uma frente fria chegou a atingir a região sul e parte de Porto Murtinho, onde foram ocasionadas chuvas em alguns períodos.

Mas para esse início de fim de semana, Iguatemi, Ponta Porã e até Dourados, que ficam na faixa sul do Estado, terão máximas que podem chegar aos 35°C. Na região pantaneira, Corumbá e Aquidauana terão dias de 35°C a 36°C também nos termômetros.

Para a região do Bolsão, nada difere. Cidades como Camapuã, Bandeirantes, Paranaíba e Três Lagoas continuam registrando altas temperaturas e a máxima, segundo o Cemtec, não passa dos 35°C.

Em Campo Grande, o dia promete bastante calor, com algumas nuvens no céu, mas seguindo a batida das demais cidades, apresentando sol intenso e máximas que chegam até 33°C.

