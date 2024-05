Sábado será de sol e poucas nuvens em Campo Grande

A atuação de uma alta pressão favorece o bloqueio atmosférico inibindo a formação de nuvens e chuvas neste sábado (11), de acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec)

O tempo será de sol e poucas nuvens, além de ter baixa umidade relativa do ar. Em Campo Grande, o sábado começa com 22°C e chega aos 32°C. Em Dourados, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 31°C. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, apresenta variação entre 21°C e 31°C. Na região Leste, Anaurilândia tem mínima de 22°C e máxima de 35°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 20° e máximas de 34°C. Coxim, no Norte, amanhece com 19°C e chega aos 34°C no período da tarde.

No Pantanal, Aquidauana e Corumbá atingem 35°C nos horários mais quentes do dia, com mínimas de 22°C e 25°C. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, os valores variam entre 19°C e 32°C.

