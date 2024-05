Loteamento Varandas do Campo será regularizado junto com a Comunidade Homex

O diretor-presidente da Agência Municipal De Habitação E Assuntos Fundiários, Claúdio Marques, assinou o edital informando que o Loteamento Varandas Do Campo será abrangidos pelo projeto de Regularização Fundiária da Comunidade Homex.

O Loteamento Varandas do Campo é dividido em nove condomínios residências ao lado da área invadida,.

A ocupação da Comunidade da Homex passa por novas aprovações de parcelamento do solo de modo a regularizar as famílias conforme identificada via selagem, cadastramento social e levantamento topográfico realizados in loco

A comunidade Homex abrigava em 2013, cerca 1,5 mil famílias em condições irregulares de moradia. Em março do ano passado, a Prefeitura sancionou o projeto que regularizou a área fundiária da Homex.

No local, a EMHA já finalizou a selagem das moradias e a captação da documentação necessária para a abertura dos processos individuais de regularização fundiária. A expectativa é de que todo o processo seja concluído até o final deste ano.

Os lotes que serão abrangidos foram divulgados a partir da página 5 do Diário Oficial desta quinta-feira.

