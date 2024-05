Chuva? Para sul de MS sim e demais regiões encaram 37°C de máxima nesta quinta

Mesmo em meio a onda extrema de calor em Mato Grosso do Sul, a meteorologia prevê chuvas e tempestades para Porto Murtinho e algumas cidades da região sul devido à aproximação de uma frente fria. Enquanto isso, as demais áreas encaram temperaturas máximas de até 37°C ao longo desta quinta-feira (2).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), espera-se pancadas de chuvas e tempestades para a região sul, o que deve amenizar o forte calor de forma momentânea.

Por outro lado, a intensa massa de ar quente e seco impede o avanço da frente fria para o restante do Estado, que provocaria mudança significativa no tempo. Além disso, o transporte de calor e umidade juntamente com um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai podem favorecer a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, estão previstas temperaturas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 33-37°C para as regiões sul, sudeste e leste. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 25-28°C e máximas entre 35-37°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 20-23°C e máximas entre 34-36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 33-35°C.

