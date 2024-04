Viu o William? Família procura por azulejista desaparecido na Capital

A família do azulejista William Darío Gimenez Mendoza, de 22 anos, desaparecido desde domingo (21), enquanto realizava serviços em uma residência localizada na Vila Nasser, em Campo Grande, pede ajuda para encontrar o rapaz.

Segundo a mãe do jovem, Cristina Gimenez, ela e seu marido deixaram William na casa no domingo a tarde, por volta das 16h, para realização de um serviço em uma residência na Vila Nasser, local onde também dormiria para dar continuidade ao trabalho na segunda-feira (22) e terça-feira (23).

No entanto, na segunda-feira, o patrão de William ligou para o pai do azulejista, questionando o fato do rapaz não estar presente na obra, o que causou estranheza nos pais. “Meu marido até achou que ele estava brincando”, disse a mãe do jovem.

Acreditando que o rapaz ainda poderia voltar para o local, eles aguardaram, mas ao notarem que seu filho havia realmente desaparecido, começaram a buscar pelo rapaz ainda na terça-feira.

Ele foi visto pela última vez na região do bairro Vila Nascer, mas como tomou banho no local, a família não sabe informar quais roupas William estava usando no momento em que desapareceu.

Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro do rapaz, a família está aceitando informações através do número (67) 99255-8598, via WhatsApp.

