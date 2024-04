AGORA: Capitão do Batalhão de Choque morre na Capital

O Capitão do Batalhão de Choque, Leonardo Luis Mense Rodrigues, de 35 anos, morreu durante a noite deste sábado (20), no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, ele teria sido atingido por um disparo de arma de fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ir até o local onde Mense estava, mas apesar do socorro, ele não resistiu ao ferimento e faleceu.

A morte do Capitão foi comunicada pelo Choque há pouco por meio de nota.

"O militar era atualmente comandante da ROTAC e do setor de relações públicas do Batalhão de Polícia Militar de Choque da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Batalhão de Choque lamenta profundamente a perda deste militar e se solidariza com a família e amigos neste momento difícil", diz o comunicado.

Mense teria cometido suicídio na casa onde morava.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também