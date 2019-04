Mulher é agredida pelo marido e pede ajuda a vizinhos

Uma mulher de 48 anos foi agredida a socos e pontapés pelo marido na noite desta quarta-feira (3), em Três Lagoas. Ela apanhou na frente dos dois filhos pequenos e conseguiu pedir ajuda aos vizinhos.

Conforme informações do site JP News, a mulher teria se desentendido com o marido, que passou a agredi-la fisicamente com socos e pontapés na frente dois filhos pequenos do casal. Os vizinhos escutaram os gritos de socorro da vítima e interviram na briga, socorrendo a mulher.

O autor das agressões fugiu logo em seguida. De acordo com depoimento da vítima, ela era constantemente agredida e era casada há 23 anos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) de Três Lagoas e encaminhado a Delegacia da Mulher. A vítima requereu medida protetiva contra o autor.

