Mulher denuncia marido após ser agredida e ameaçada com arma

Um homem de 57 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso, no fim da tarde de segunda-feira (1º), no município de Ladário após agredir a companheira, ele ainda estava portando armas e munições. A vítima já havia sido ameaçada outras vezes mas ele não havia sido detido.

A polícia foi acionada para verificar uma ocorrência de possível violência doméstica. Quando a patrulha chegou no local, o homem negou as agressões e disse não ter armas. O policiais conseguiram entrar na residência, e depois de buscas, foram encontradas duas armas de fogo, uma espingarda calibre 22 e um revólver calibre 32.

Também foram localizadas cercas de 78 munições calibre 38, além das munições das armas de fogo que estavam na casa e quatro deflagradas. Com o flagrante, o autor foi detido e conduzido até a delegacia de polícia juntamente com as armas apreendidas e as munições.

