AGORA: Acidente termina com carro capotado no Chácara Cachoeira

Um acidente na tarde desta terça-feira (2), envolvendo dois veículos, terminou com um Dodge Journey capotado no cruzamento entre as ruas Dr. Antônio Alves Arantes e Dr. Zerbini, no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Segundo informações no local, a motorista da Dodge Journey, que levava uma criança de 10 anos dentro do veículo, seguia pela Dr. Zerbini quando, segundo populares, furou a preferencial, com o carro sendo atingido por um Chevrolet Tracker e capotando no meio da pista.

Apesar do acidente, tanto a motorista quanto a criança saíram do veículo por conta própria, com ajuda de populares que presenciaram o acidente. O motorista do Tracker afirmou que não viu o Journey avançando pela via.

Populares tentaram virar o veículo capotado para que a pista pudesse ser liberada, no entanto, não tiveram sucesso. Será necessário aguardar a chegada do guincho para que a via seja desobstruída.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar está no local acompanhando o caso.

