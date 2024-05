JD1TV AGORA: Motorista fica presa às ferragens após acidente grave no Tiradentes

Uma motorista de São Gabriel do Oeste, foi socorrida depois de não respeitar a sinalização de ‘Pare’ e causar um grave acidente no cruzamento das Ruas Antônio Pinto de Barros e Panambi, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (16).

Conforme o apurado pelo JD1, a motorista trabalha em uma empresa de entregas de São Gabriel do Oeste e viaja todo dia para a Capital. Hoje, ela estava em uma Fiat Fiorino seguindo pela Rua Pamambi, quando passou direto pelo ‘Pare’ e foi atingida por um Volkswagen Fox, que transitava pela Rua Antônio Pinto de Barros.

Com o impacto, a Fiorino foi arremessada contra uma árvore e a condutora ficou presa no veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, fazendo a retirada da vítima.

Apesar do susto e da cena impactante, a motorista não teve ferimentos graves pelo corpo. Imagens de câmeras de segurança gravaram o acidente, assista:

