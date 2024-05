Uma pessoa morreu e outras três ficaram gravemente feridas durante um acidente, que envolveu três veículos, durante a manhã desta quarta-feira (8), na BR-158, em Paranaíba.

Conforme sites locais, a colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S-10, um Fiat Argo e uma carreta. A dinâmica do acidente, repassada por testemunhas, aponta que a caminhonete levava uma carretinha acoplada.

Em determinado momento, enquanto seguida sentido Aparecida do Taboado / Paranaíba, o condutor teria perdido o controle do reboque. Por conta disso, a caminhonete colidiu contra a carreta. Devido a batida, o veículo pesado caiu em uma ribanceira, ficando dentro do Rio Três Barras.

A carretinha ficou na pista, sendo atingida posteriormente pelo Fiat Argo.

A vítima fatal, era um dos ocupantes da caminhonete. Ela teria sido arremessada para fora do veículo. A S-10 ficou completamente destruída.

Os envolvidos no acidente, que foram socorridos, acabaram sendo levados para a Santa Casa do município.

