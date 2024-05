Para não ser morta, mulher foge do marido com o filho no colo em Três Lagoas

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de espancar e ameaçar matar a esposa durante a manhã desta quinta-feira (16), no Residencial Tuiuiú, localizado no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas. Para não ser morta, a vítima fugiu correndo com a filha pequena no colo.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, a mulher contou que mora com o homem há sete anos, sendo que do relacionamento eles tem uma filha em comum, porém, o autor faz uso constante de álcool e de drogas.

Hoje, por volta das 6h da manhã, já embriagado e sob efeito de entorpecentes, o suspeito chegou em casa alterado e completamente nervoso, dando inicio a uma briga com a mulher. Entre xingamentos e ameaças contra ela e a filha, o homem começou a bater na companheira.

Armado com um pedaço de madeira, o suspeito correu atrás da companheira batendo nas pernas dela. Com medo, a mulher fugiu, com a filha pequena no colo, para a casa de uma conhecida.

A Polícia Militar foi acionada e quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher em desespero, chorando muito.

Os militares localizaram o suspeito no interior do apartamento onde mora. Por ainda estar com sinais de estar sob efeito de álcool e drogas ele tentou resistir a prisão. O homem foi encaminhado a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Na delegacia, foi identificado que o homem possuía uma leve escoriação na cabeça, decorrente de uma briga ocorrida em um ‘biqueira’ que ele havia passado a noite.

