Homem é esfaqueado no peito por 'amigo de cachaça' em Costa Rica

Homem, de 54 anos, foi preso em flagrante depois de esfaquear o ‘amigo’ no peito enquanto bebiam cachaça durante a noite de quarta-feira (15), na Rua Dois de Abril, em Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma lesão corporal, onde a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital.

Na unidade de saúde, os militares conversaram com o homem, de 42 anos. Ele contou que estava tomando cachaça com alguns colegas quando uma discussão começou. Depois disso, ele foi atacado e golpeado no peito.

Os policiais realizaram diligências pela região em que o homem estava com os colegas, conseguindo localizar o autor. Ele foi então levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também