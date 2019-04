Mulher é morta a pancadas em Chapadão do Sul

Graziella Almeida com O Correio News

Neuricleia Martins da Silva foi morta com pancadas na cabeça, na noite deste domingo (31), em um bairro da cidade de Chapadão do Sul. O principal suspeito do crime é o companheiro da mulher, que está foragido.

Conforme informações do site O Correio News, a mulher foi encontrada caída na sala com ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo. Testemunhas afirmam ter ouvido diversos vezes o pedido de socorro da vítima, mas como o casal brigava rotineiramente, decidiram não prestar ajuda.

O suspeito havia saído em liberdade há 10 dias, mas após o ocorrido fugiu do local em um Fiat Uno. A polícia faz diligências para prendê-lo ainda em flagrante.

Familiares de Neuricleia relatam que sempre pediram a vítima para que se separasse do homem, mas ela alegava que o amava e não conseguia o largar.

Deixe seu Comentário

Leia Também