Ao pedir ajuda, mulher grÃ¡vida Ã© agredida pelo marido

Uma mulher de 32 anos foi agredida pelo marido, quando pediu ao mesmo ajuda para lavar as louças, na noite desta quinta-feira (14), em Corumbá. Além de ser agredida, a gestante teve a barriga riscada e os quatro dedos das mãos cortados.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher enfrenta uma gravidez de risco e teria pedido ajuda ao marida para lavar as louças, já que a mesma iria ficar em repouso. O homem teria se negado a ajudá-la, quando a gestante levantou e foi realizar a tarefa.

O marido perdeu o controle e passou a gritar no ouvido da mulher, em seguida a derrubou no chão e começou a quebrar objetos pela casa. O homem quebrou espelho do quarto do enteado de 10 anos e o celular da vítima, no momento em que ela tentava pedir por socorro.

A mulher correu para cozinha e pegou uma faca, mas teve a barriga risca e um corte profundo em quatro dedos das mãos. Vizinhos ouviram os gritos e acionaram a polícia, que prendeu o homem e o encaminhou para delegacia. A vítima foi socorrida e levada até o hospital, onde precisou levar ponto nos dedos.

