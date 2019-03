Casal briga dentro de carro e homem mata mulher atropelada

Thiago Belatorres, 29 anos, morador de Dourados, foi preso na noite de domingo (10) em Caarapó, após atropelar e passar, por pelo menos, cinco vezes em cima da namorada identificada como Carla Sampaio Tanã, 36 anos.

A vítima e o autor participavam de uma festa em uma propriedade rural no município de Caarapó. Thiago estava na casa da irmã dele comemorando o aniversário da sobrinha quando o fato ocorreu.

De acordo com o site Dourados News, ao sair do evento, o casal entrou no veículo e no caminho, houve uma discussão.Thiagou disse a mulher que voltaria a festa e ela tentou impedir.

Conforme o site, Thiago atropelou Carla e passou por cima dela por pelo menos cinco vezes, até constatar a morte da mesma.

A polícia conseguiu localizar o suspeito que foi preso em flagrante por feminicídio. Em sua defesa, Thiago contou que Carla havia se jogado na frente do carro, porém, o fato foi negado por testemunhas que presenciaram o fato.

