Homem mata mulher com facada em aldeia indígena

Adriana Gomes, 38 anos, foi assassinada a facada pelo marido, Milton Homero, 48 anos, na manhã desta quinta-feira (21), em uma comunidade indígena de Amambai.

De acordo com informações do site A Gazeta News, a vítima tomava tereré em casa com outras pessoas quando foi atacada pelo marido com um golpe de faca no peito.

Informações apontam que a vítima queria se divorciar do esposo, mas o mesmo não aceitava. O casal não morava mais junto desde o ano passado quando, durante uma discussão, Milton teria desferido um golpe de faca em Adriana. O golpe atingiu a mão dela.

Milton está sendo procurado pois fugiu depois de matar a esposa. Adriana deixa sete filhos, todos menores de 18 anos.

