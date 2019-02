Motociclista foge depois de atropelar e matar criança

Pedro Alves Rodrigues Neto, de um ano e seis meses, morreu na tarde de domingo (17), depois de ser atropelado por um motociclista, em Dourados.

De acordo com informações policiais, a criança estava em uma residência quando o portão se abriu e ele correu para a rua, momento em que a criança foi atropelada pelo motociclista que seguia em alta velocidade na via. O motociclista fugiu do local e, segundo testemunhas, ele estava em uma Honda CG Titan de cor escura.

Pedro chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas já chegou sem vida. O caso foi registrado como homicídio culposo e a polícia busca por informações para identificar o autor.

