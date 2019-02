Morre, aos 68 anos, o sanfoneiro Dino Rocha

O sanfoneiro Dino Rocha, 68 anos, morreu às 19h do domingo (18), 27 dias após dar entrada no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande.

Dino tinha diabetes e no desde o dia 26 de janeiro seguia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, por complicações da doença. O velório do sanfoneiro está marcado para iniciar às 12h desta segunda-feira (18), no cemitério Memorial Park e o sepultamento está marcado para terça-feira (19), no mesmo local.

Trajetória

Nascido em Juti, em 1949, Dino começou a tocar profissionalmente aos oito anos e dedicou sua carreia, principalmente ao Chamamé. Ao longo de sua carreira, Dino gravou mais de 30 álbuns e foi autor de mais de 50 composições, entre os sucessos, “Gaivota Pantaneira”.

Em 1991, o músico recebeu o prêmio Jacaré de Prata, como melhor instrumentista do Brasil. Atuou, ao lado de Almir Sáter e Sérgio Reis, na novela Pantanal, da extinta TV Manchete.

