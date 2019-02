Deise, do Fat Family, morre aos 39 anos

A cantora Deise Cipriano, 39 anos, vocalista do grupo Fat Family, morreu na tarde desta terça-feira (12), depois de lutar contra um câncer no fígado.

A cantora estava se recuperando da doença em casa, mas voltou a passar mal e foi internada novamente no Instituto do Câncer do estado de São Paulo. Deise foi submetida a exames que detectaram queda da imunidade e ela foi internada na UTI do hospital. Na manhã de hoje, o quadro de saúde da cantora ficou mais delicado e ela foi submetida ao coma induzido, mas não resistiu.

Internada em 21 de agosto após passar mal, a cantora foi diagnosticada com o câncer no aparelho digestivo semanas depois e iniciou as sessões de quimioterapia na mesma época. Ela chegou a comemorar seus 39 anos com uma festa surpresa no hospital.

