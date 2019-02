Vídeo - Imagens fortes: Helicóptero cai na Anhanguera e mata jornalista Ricardo Boechat

Um helicóptero caiu na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, nesta segunda-feira (11) e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e o jornalista Ricardo Boechat que estava na aeronave morreram carbonizados.

O chamado de socorro foi feito às 12h14. A queda ocorreu perto do quilômetro 7 do Rodoanel, sentido Castelo Branco. De acordo com a CCR Rodoanel Oeste, que administra o Rodoanel, houve uma terceira vítima com ferimentos, o motorista do caminhão.

A aeronave era um Bell Helicopter, fabricado em 1975. Com capacidade para cinco pessoas, sendo um piloto e quatro passageiros, e essa aeronave é considerada segura.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que a alça de acesso do Rodoanel à Rodovia Anhanguera precisou ser interditada. Já a rodovia não teve bloqueio.

Ricardo Eugênio Boechat, tinha 66 anos era jornalista, apresentador e radialista. Teve passagens pelos principais jornais do país, entre eles, O Globo, O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Já atuou como diretor de jornalismo da Band e atualmente era o âncora do principal telejornal da emissora, além de atuar também na Rádio Bandeirantes.

Ele era uma das principais referências no país e ganhador de vários prêmios, inclusive o prêmio Esso de Jornalismo.

Confira o vídeo:

