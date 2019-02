Aeronave que transportava o jogador Sala e piloto é encontrada

Foi anunciado na manhã desta segunda-feira (4) pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB, sigla em inglês) que um corpo foi encontrado dentro do avião onde estava o jogador Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson, que desapareceu quando passava no Canal da Manha.

Após 13 dias de buscas, a aeronave foi encontrada nas primeiras horas do último domingo (3) por um barco que fazia parte da investigação particular, que foi contratado pela família logo depois que suspenderam as buscas. Os destroços estão a pouco mais de 38 quilômetros ao norte da cidade de Guernsey.

A contratação mais cara da história do Cardiff, Emiliano Sala embarcou na noite do dia 21 de Nantes rumo à cidade do novo clube, mas não chegou. O avião que transportava o jogador e o piloto perdeu contato com o tráfego aéreo quando sobrevoava o Canal da Mancha por volta de 20h (horário local; 17h no horário de Brasília) e desapareceu.

Deixe seu Comentário

Leia Também