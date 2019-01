Avião de Emiliano Sala some no Canal da Mancha

Pai do jogador de futebol Emiliano Sala, que desapareceu juntamente com o piloto do avião David Ibbotson, no Canal da Mancha na última segunda-feira (21), Horacio Sala implorou para que as buscas pelo filho e o piloto sejam retomadas pelas autoridades inglesas. A procura pela aeronave foi encerrada nesta quinta-feira (24).

"Estamos pedindo para que continuem buscando", disse o pai de Sala, ao canal "TyC Sports". “Continuem buscando, por favor, não se pode mais viver assim”, relata Horacio.

Muito emocionado, Horacio fazer um apelo às autoridades britânicas. “Por favor, que continuem a busca até que apareça, não pode ser que desapareça um avião e não tenham rastro de nada”.

A polícia da ilha de Guernsey comunicou nesta quinta que não está mais "buscando de forma ativa", após não ter encontrado "nenhuma parte da aeronave, nem o piloto e o passageiro".

As autoridades afirmaram ainda que cinco helicópteros e três aviões fizeram 80 horas de tempo de voo para buscar o pequeno avião, que levava o argentino Emiliano Sala. O jogador viajava de Nantes, na França, para Cardiff, no País de Gales na última segunda-feira, quando a aeronave desapareceu.

Sala custou 15 milhões de libras (R$ 74,3 milhões), a maior contratação da história do Cardiff.

Deixe seu Comentário

Leia Também