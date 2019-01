Sargento morre após helicóptero da PM cair durante patrulha

O sargento Felipe Marques de Queiroz, 37 anos, morreu depois que o helicóptero do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar do Rio de Janeiro caiu na manhã desta segunda-feira (14) nas águas da Baía de Guanabara, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

Marques chegou a ser socorrido e seu estado de saúde inspirava cuidados, mas horas depois veio a informação do óbito. Na aeronave ainda estavam mais três militares, eles foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde e o estado de saúde é considerado estável. A PM lamentou a morte do sargento. Veja:

Por meio de nota, a PM informou que o helicóptero reforçava o patrulhamento da Linha Vermelha, no momento em que caiu. A aeronave Fênix 08 do Grupamento Aeromóvel (GAM) tinha quatro policiais militares a bordo.

De acordo com a PM, durante o sobrevoo à Linha Vermelha, houve necessidade de fazer um pouso forçado na água, nas proximidades das ilhas do Governador e do Fundão.

A aeronave, de acordo com a corporação, estava com manutenção regularizada. O acidente será investigado pela Aeronáutica e pelo Centro de Criminalística da PM.

