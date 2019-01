Homem morre após passar mal em missa

Cláudio Assis de Almeida, 42 anos, morreu no sábado (12) após passar mal em uma missa na Igreja Matriz de Ivinhema.

De acordo com informações do site Ivinotícias, Cláudio, que trabalhava na igreja como ministro da eucaristia, subiu no altar e quando começou sua fala, caiu e bateu o queixo no chão, rapidamente tentaram reanima-lo e acionaram o Corpo de Bombeiros.

A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada para o hospital municipal, mas morreu horas depois.

