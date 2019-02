Vídeo mostra momento da queda de helicóptero com Boechat

Da redação com informações do Uol

O momento da queda do helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci foi registrado pelas câmeras de segurança da concessionária CCR e vai ajudar a Polícia Civil a desvendar a tragédia.

Nas imagens é possível ver a aeronave perdendo altitude e caindo no trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo. Antes de “sumir” entre os viadutos, a aeronave fez uma manobra, sinalizando que estava sem controle. Para o delegado Luís Roberto Hellmeister, que conduz as investigações, as imagens mostram que o piloto tentou realizar um pouso de emergência, pelo fato de ter seguido uma linha reta antes de cair.

Pelas imagens, não é possível ver se Boechat se jogou da aeronave, como relatado por uma testemunha. Até o momento, duas testemunhas, sendo o motorista do caminhão e uma mulher foram ouvidas. Investigadores estão em busca de novas testemunhas.

Veja o momento da queda da aeronave:

Deixe seu Comentário

Leia Também