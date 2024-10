Quarto voo da FAB chega ao Brasil com 211 repatriados do Líbano

O quarto voo com repatriados do Líbano chegou ao Brasil na manhã deste sábado (12). A aeronave KC-30, da FAB (Força Aérea Brasileira), empregada na Operação “Raízes do Cedro”, do Governo Federal, pousou, às 7h11 (horário de Brasília), na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

O avião da FAB transportou 211 pessoas resgatadas, incluindo 12 crianças de colo. A aeronave decolou de Beirute, capital libanesa, às 12h25 desta sexta (11/10). O voo fez uma escala em Lisboa, Portugal, para reabastecimento, e seguiu a para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.

Com o término deste voo, a operação da FAB retirou do Líbano, em uma semana, 885 pessoas e 11 animais domésticos. A orientação do governo é para que todos com capacidade para deixar o país por conta própria o façam, sempre seguindo as recomendações de segurança das autoridades locais.

O país do Oriente Médio sofre com bombardeios decorrentes do conflito entre Israel e o grupo Hezbollah. A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), é empregada na Operação Raízes do Cedro, do governo federal. A repatriação dos brasileiros resulta de um trabalho conjunto entre o Itamaraty em Brasília, Embaixada do Brasil em Beirute e a ação operacional da FAB.

