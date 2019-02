Homem tenta matar padrasto a tiros de espingarda

Um homem de 31 anos, foi preso após tentar matar o padrasto de 82 anos, a tiros de espingarda, na noite desta quarta-feira (20), em Aquidauana. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade

Segundo informações da vítima, o homem chegou em casa no final da tarde e estava descontrolado, quando começou a agredi-lo com cadeiradas. Após as agressões, o autor pegou uma espingarda e atirou duas vezes em direção do idoso. Nenhum dos disparos atingiu o padrasto.

A irmã do suspeito, que também estava na residência, impediu que o homem continuasse a atirar contra o idoso, momento em que o autor fugiu do local. A Polícia foi acionada e o autor foi encontrado.

