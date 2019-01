Subchefe da divisão antissequestros morre em troca de tiros na fronteira

Subchefe da Divisão Antissequestro da Polícia Nacional do Paraguai, o comissário Rufino Acosta foi morto em um confronto com criminosos na tarde desta quinta-feira (24) na cidade de Capitán Bado, no Paraguai.

Acosta investigava o sequestro do empresário paraguaio Silvino Villalba Salinas, 66 anos, que foi sequestrado na manhã de terça feira (22) na cidade paraguaia. O empresário foi libertado após familiares negociarem com os criminosos.

Mas na tarde desta quinta, os investigadores da Divisão de Antissequestros teria se deparado com os sequestradores e começou uma troca de tiros, na colônia Cerro 21 na fronteira com Aral Moreira. Um dos disparos acertou Acosta que foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital. Outros dois agentes ficaram feridos e foram atendidos, já os sequestradores foram mortos.

