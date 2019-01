“Guerra sangrenta” deixa autoridades policiais em alerta na fronteira

A morte de Chico Gimenes, tio de Jarvis Pavão, na madrugada desta quinta-feira (17) em Ponta Porã, coloca as autoridades policiais de Brasil e Paraguai em alerta total na fronteira entre os dois países.

Após a morte do tio de Jarvis Pavão, a polícia não descartou nenhum tipo de retaliação por parte do grupo do narcotraficante, e uma guerra pelo domínio do território pode marcar o inicio do ano na fronteira.

De acordo com o Jornal ABC Corlor, a organização liderada pelo fugitivo Sérgio de Arruda Quintiliano Netto, conhecido como "Minotauro", estaria se consolidando como o novo comandante da fronteira paraguaio-brasileira e assim assumiria de vez o domínio do tráfico.

Caso ocorra tentativa de vingar a morte de Chico Gimenes, confrontos sangrentos podem deixar as cidades de Pedro Juan Caballero com Ponta Porã em alerta total. Esses grupos buscam o domínio do monopólio do tráfico de drogas, armas e munições da região.

O caso

Na madrugada desta quinta-feira (17), por volta das 2h50, em Ponta Porã, homens fortemente armados invadiram a casa do empresário, ex vereador e ex candidato a prefeito, Chico Gimenez e o assassinaram.

De acordo com informações que circulam em sites da fronteira, mais de dez homens invadiram a casa do empresário que também é tio do narcotraficante Jarvis Pavão que fica localizada no centro da cidade. Vizinhos disseram que foram mais de dez minutos de tiroteio.

Os policiais do SIG encontraram na casa cerca de 190 munições de alto calibre.

Após o ataque, carros que teriam sido usados no crime, foram encontrados queimados na região de Zanja Pytá, Paraguai, sendo uma Ford Triton, uma VW Amarok, um Jeep Renegade e um veículo de passeio.Até agora não há informações se outros familiares ou ocupantes da casa morreram.

