Polícia encontra plantação de maconha na fronteira

Durante sobrevoo na linha de fronteira nesta quinta-feira (24), policiais do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GPA) avistaram uma plantação de maconha localizada do lado paraguaio, em Pedro Juan Caballero. A ação aconteceu durante atividades da operação "Fronteira em Alerta", que mobiliza desde o dia 18 de janeiro equipes policiais dos dois países.

Imediatamente as autoridades paraguaias foram comunicadas e equipes da Polícia Nacional foram à região para fazer a queima da plantação. No local, os policias encontraram o acampamento dos traficantes responsáveis pelo cultivo da droga, que também foi destruído.

A Operação "Fronteira em Alerta" conta com a participação dos policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Civil local, de equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPMRv), Batalhão de Choque (BPChoque), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e o GPA.

O objetivo principal é aumentar a sensação de segurança da população desta região, e evitar ações do crime organizado. Também estão sendo realizadas ações de combate aos crimes transfronteiriços, como apreensões de entorpecentes, armas de fogo e munições, recuperação de veículos objetos de crime (roubo/furto), cumprimento de mandados de prisão e, o policiamento e bloqueios para fiscalização nas rodovias estaduais e vicinais.

Deixe seu Comentário

Leia Também