Após tentar fugir do DOF, casal é preso por tráfico

Anderson Rezende Ernesto, 32 anos, e Rosangela Garcia Gomes Pedroso de 44 anos, foram presos no sábado (12), acusados de tráfico de drogas, em Nova Andradina.



Segundo informações policiais, uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) estavam em bloqueio na rodovia MS-473, próximo da Comunidade Católica Rural Santo Antônio, quando o veículo conduzido por Anderson, que trafegava em alta velocidade em direção ao trevo de Taquarussu e não obedeceu a ordem de parada e ainda quase atropelou um policial.



Em seguida, os policiais saíram em perseguição, um dos agentes viu que algo foi jogado para fora do veículo. Na sequência, o carro parou e o condutor tentou fuga a pé, mas foi perseguido, contido e preso.



Ao retornar no local onde foi arremessado o objeto, a equipe policial encontrou 18 embalagens com pasta base de cocaína.



Aos policiais, Rosangela disse que foi Anderson que arremessou os objetos e que ela desconhecia o que era. Ao saber que se tratava de pasta base de cocaína, declarou estar surpresa e franqueou a ida da equipe em sua residência para constatar que não havia nada que pudesse envolvê-la ao fato, inclusive entregando as chaves da casa aos policiais. Ela declarou que na casa estaria o indivíduo de nome “Luciano” que estava morando no fundo do imóvel por favor do seu convivente, Anderson.



Durante diligências na residência de Rosângela, foi encontrado R$ 1.480, três celulares smartphones e um celular comum, dois sacos plásticos abertos, contendo diversos balões nas cores preta e vermelha, sendo o tipo de balão de cor vermelha igual ao utilizado na embalagem da pasta base.



Anderson disse à polícia que não era habilitado e que embalou a droga sozinho em sua casa e que recebeu a droga na terça-feira de um indivíduo chamado "Todo Torto", que trouxe a droga de Campo Grande, entregando para ele em um trevo, com embalagem transparente.



Após conclusão da ocorrência, os conduzidos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde o caso foi registrado.

Deixe seu Comentário

Leia Também