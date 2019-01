Vídeo - Homem morre após ser atropelado em via escura na capital

Na noite desta quinta-feira (10), José Jarbas Miranda Lemes, de 54 anos, morreu atropelado por automóvel Gol na continuação da Avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande. O acidente aconteceu no momento em que a vítima atravessava via em frente a um ponto de moto táxi, perto de um posto de combustíveis. E de acordo com as imagens de um posto de combustíveis no Bairro Maria Aparecida Pedrossian que flagraram o momento do acidente é possível ver como a região é escura.

De acordo com o delegado plantonista Enilton Pires Zalla, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro os fatos ocorreram por volta das 20h40, e a vítima era morador de rua, abrigado do Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante (Cetremi) e cadastrado pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a vítima que sofreu lesão na cabeça morreu no local.

Ele tinha várias passagens pela polícia por ameaça, violência doméstica e vias de fato. Conforme relatos de testemunhas à polícia, minutos antes do acidente, José Jarbas foi visto no entorno visivelmente embriagado consumindo bebida alcoólica.

O condutor do Gol é um encanador de 42 anos que ficou no local, e prestou socorro e acionou a polícia. “Ele disse que estava escuro e não conseguiu ver a vítima, mesmo trafegando em baixa velocidade. O veículo estava a cerca de 40 ou 50 quilômetros por hora, tanto que logo após o impacto, parou cerca de oito metros de distância”, explicou o delegado. O motorista do carro, contou que voltava da igreja com a mulher de 44 anos e seguia para a casa, quando se envolveu no acidente.

Ainda segundo Zalla, o caso foi registrado como acidente com vítima fatal provocado pela própria vítima, pois, conforme as imagens obtidas no local, é possível perceber que José transitava de forma inapropriada na via. “Ao que tudo indica, não houve negligência por parte do condutor. Ele é devidamente habilitado, estava em velocidade abaixo da permitida e o veículo estava em boas condições”. O condutor prestou depoimento na delegacia e na seqüência foi liberado.

