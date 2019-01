DOF apreende dez veículos com produtos de origem estrangeira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de sexta-feira (11), por volta das 22h45, dez veículos que trafegavam no sentido Ponta Porã/Maracaju carregados com produtos de origem estrangeira, sem a comprovação da regularidade fiscal, que seriam revendidos na cidade de Nova Alvorada do Sul (MS).

As apreensões ocorreram durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, região de Maracaju. Foram apreendidos os seguintes materiais: 87 caixas de óculos; 22 caixas de maquiagem; cinco caixas de bateria para aparelho de celular; 25 caixas de brinquedos diversos; e, cinco caixas de isqueiro.

As ocorrências foram registradas e entregues na Receita Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.

Autores

JOSE FERNANDO DE DEUS FILHO (49) – condutor GM Zafira

REGAN LUCIO CHAVES (35) – condutor GM Ipanema

WILLIAN CESAR MIRANDA (26) – condutor Fiat Uno

VALDE SANDRO JOSE LEAL (39) – condutor GM Kadet

FABIO BELARMINO DE SANTANA (47) – condutor GM Ipanema

CARLOS EDUARDO SANT ANA BARBOSA (25) – condutor VW Santana

CICERO FERREIRA DOS SANTOS (49) – condutor GM Ipanema

EDEVALDO GUEDES DA SILVA (28) – condutor VW Parati

CLAUDIO FERREIRA (55) – condutor VW Gol

ROGIEL MONTANARI ALVARENGA (22) – condutor VW Gol

Deixe seu Comentário

Leia Também