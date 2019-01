Homem é morto com 26 tiros de pistola em Pedro Ruan Caballero

Da Redação com Porã News

Um homem identificado com Júlio Cesar de Leon Morel, de 30 anos, foi executado com 26 tiros de pistola 9mm, na noite deste sábado (19), em Pedro Ruan Caballero, na fronteira Paraguai e Ponta Porã. Ele era conhecido como “alicate” e foi abordado por pistoleiros, que, fugiram do local após o crime. Não há suspeitos de quem possa ter feito os disparos.

Conforme informações do site Porã News, Júlio seguia em uma caminhonete S-10 preta, no cruzamento das Brasil esquina com a Campeões por volta das 21h40, quando foi surpreendido por uma Hillux e de onde partiram os 26 tiros.

Alicate era criador de cavalos e estava acompanhado uma corrida durante a tarde, no qual um dos seus animais ganhou. Na sequência, ele teria se desentendido com algumas pessoas que estavam no local.

A divisão de homicídios investiga o caso e recolheu imagens das câmeras de segurança em torno do local para tentar identificar os autores. O crime aconteceu em frente a uma lanchonete de Pedro Ruan, onde havia bastante movimentação no momento.

Deixe seu Comentário

Leia Também