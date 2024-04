Agenda esportiva: fim de semana tem natação, xadrez e Brasileirão Feminino

Sexta-feira é dia de planejar o fim de semana, incluindo os esportes. Veja os jogos que acontecerão neste fim de semana na Capital e o no interior do Estado!

Também nesta sexta começam os Jogos Escolares da Federação Escolar de Esporte de MS, no Ginásio do Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo). A competição segue até domingo (28), no Ginásio do Instituto Mirim da capital.

Sábado (27)

Tem futebol feminino no Estádio das Moreninhas. O Operário recebe o Coritiba, pela partida de volta do Campeonato Brasileirão Feminino A3. A partida será às 15h, com ingressos a preço único, R$ 10 cada.

A equipe Sul-mato-grossense precisa de uma goleada para superar o 6 a 0 sofrido fora de casa, resultado que dá muita vantagem as visitantes, para confirmaram a vaga na próxima fase.

Unindo estratégia e agilidade, sábado também tem Circuito Estadual de Xadrez Escolar, no Ginásio da Mace, em Campo Grande, a partir das 8h, com entrada de graça ao público.

Domingo (28)

A partir das 8h, começam as disputas pelo 17º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande, no Parque Ecológico do Sóter. Serão disputadas as modalidades de Arco e Flecha, Lança, Atletismo, Cabo de Guerra, Futebol Society masculino e feminino e Futsal.

Tradicional, a Copa da Madrugada terá mais um fim de semana de jogos e muita confraternização no Rádio Clube Campo, a partir das 5h.

