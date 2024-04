Prefeitura segue com limpeza e manutenção de vias de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande segue trabalhando para deixar a cidade impecável após os estragos ocasionados pelas recentes chuvas na última semana. Trabalhadores da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) se intensificaram para retirar a terra das vias e evitar entupimento das bocas de lobo.

Nos Bairros Nova Lima, Vida Nova e Jardim Colúmbia, entre as vias atendidas estão as Ruas Lino Vilachá e Jaraucu.

Na área de manutenção de vias não pavimentadas, as equipes estiveram nas Ruas Mário Ferreira Cândido, José Pedrossian e Esther Ana da Rocha, no Parque Novo Século; nas Ruas 106, 100 e 103. No Bairro Nova Campo Grande, e no Jardim Itatiaia, na Rua Abílio Soares. No Center Park, realizou-se o patrolamento da Rua Aurélio Leonardo de Souza, e no North Park na Rua Abrolhos, com as Ruas Punta Arena e Avenida Contorno. No Portal da Lagoa, os serviços foram executados na Rua Sebastião de Carvalho.

Bastante trabalho também tiveram as equipes de drenagem, com a limpeza e reparos de bocas de lobo e poços de visitação (PV) em vários locais, como a Rua Mansur Contar, Rua Antonia de Castro Faria com a Rua Pedro Celestino.

Numa das ações, assim que tomaram conhecimento de um buraco aberto na Avenida Afonso Arinos, na região do Jardim Noroeste, a Sisep encaminhou uma equipe ao local para fazer o reparo no sistema de drenagem, que provocou o afundamento de um pequeno trecho da pista.

Na semana passada, as equipes trabalharam mesmo em períodos de chuva fina, para concluir o trabalho de acabar com o alagamento próximo à ponte sobre o córrego Bálsamo, na Rua Catiguá. Além da limpeza do canal para o escoamento da água da chuva, também realizaram a limpeza das bocas de lobo e dos PVs da Catiguá e das ruas adjacentes.

