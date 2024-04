Partida do Brasileirão terá arbitragem 100% feminina

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou pela primeira vez, uma equipe de arbitragem 100% feminina para uma partida do Brasileirão Série A.

Neste domingo (28), a partida entre Internacional e Atlético – MG, que acontecerá no Beira Rio, terá uma equipe de arbitragem formada por dez mulheres.

Edina Alves Batista (FIFA-SP) será a árbitra central do jogo. Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP) serão as assistentes. A quarta árbitra será Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE).

A Comissão de Arbitragem da CBF também escalou Simone Xavier de Paula e Silva (RJ) como assessora. O VAR terá Daiane Muniz (FIFA-SP) como árbitra de vídeo, Amanda Pinto Matias (SP) como primeira assistente e Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC) como segunda. Regildenia de Holanda Moura (RJ) vai compor a equipe como observadora do VAR, e Nayara Pereira dos Santos (RJ) será a quality manager.

Primeira mulher a integrar a Comissão de Arbitragem da CBF, Regildênia Moura comentou sobre o momento histórico. "É um momento histórico vivido pela arbitragem feminina da CBF, um momento em que a arbitragem feminina vem recebendo muito apoio, incentivo e investimento por parte do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que não tem medido esforços para capacitar e qualificar essas meninas", disse ela.

