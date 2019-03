"Tarado" mostra pÃªnis para mulher no Jardim Vida Nova

Uma mulher de 32 anos, denunciou um caso de importunação sexual em frente a sua casa, na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande. A mulher afirma não ser a primeira vez que o suspeito teve esse tipo de atitude.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava limpando a calçada da casa e viu quando um veículo Gol cinza se aproximou e parou em frente ao portão, quando a mulher se virou e viu o motorista do carro com o pênis para fora das calças. O suspeito não desceu do veículo e começou a se masturbar na frente da vítima.

A mulher acionou a Polícia Militar, mas logo o suspeito foi embora. O vizinho da vítima também presenciou a cena e conforme relatado, o homem já teve esse tipo de atitude outras vezes. Ela ainda acrescenta que o “tarado” pode ser morador do bairro.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro, que segue as investigações sobre o ocorrido.

