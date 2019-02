Por ciúmes, mulher mata marido com facada

Gilmar Damásio, 49 anos, foi morto no domingo (25) com uma facada desferida pela sua esposa, Luciméia Gomes, 35 anos, em Itaporã.

De acordo com informações do site Itaporã News, o crime ocorreu na casa onde o casal morava com os filhos. Os dois estavam ingerindo bebida alcoólica durante o dia quando no início da noite, Luciméia iniciou uma discussão motivada por ciúmes de Gilmar.

Em dado momento, a mulher pegou uma faca e ameaçou golpear o marido , percebendo que a discussão estava ficando mais intensa, uma testemunha interferiu na briga e segurou a mulher, mas ela já teria dado o golpe fatal no marido.

Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu ao ferimento e morreu no caminho. Para tentar enganar a equipe policial, Luciméia limpou o local que ficou sujo de sangue e a faca usada no crime, no momento em que os militares chegaram ao local, ela apresentava estar tranquila, ela foi entregue por testemunhas que presenciaram a cena.

Luciméia foi presa e encaminhada para a delegacia com a faca usada no crime.

