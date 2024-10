Sofrendo com cólicas, mulher procura ajuda médica e descobre ter 5 órgãos extras

A australiana Mel Placanica, de 31 anos, que sofria com cólicas intensas, resolveu procurar ajuda médica para investigar as causas do problema e, após exames, acabou descobrindo que tinha cinco órgãos extras.

Após exames de imagens, Mel foi informada que possuía dois úteros, quatro ovários, dois colos de útero e três rins, o que pegou de surpresa até mesmo os médicos que atendiam a mulher. Inicialmente, eles acreditavam que ela estivesse com um tumor no útero.

Após identificarem os órgãos extras, a mulher passou por uma série de cirurgias para ajudar a distribuição deles em seu corpo, algo necessário para diminuir as intensas dores que ela sentia. Durante os procedimentos, os cirurgiões retiraram um útero, dois ovários, e os dois colos do útero viraram um só, com o rim extra intocado durante os procedimentos.

O útero retirado tinha um caso grave de endometriose, que os médios acreditam que tenha sido a origem das dores sentidas pela jovem.

À imprensa internacional, Mel alertou para que as pessoas façam mais exames de imagem quando há algo de errado com seus corpos, além de afirmar que sua vida teria sido mais fácil caso ela tivesse procurado ajuda médica mais cedo.

