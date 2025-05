Irmãos Menendez podem ser libertados após mais de 30 anos de prisão

Um juiz de Los Angeles reavaliou nesta terça-feira (13) a sentença dos irmãos Erik e Lyle Menendez, condenados à prisão perpétua pelo assassinato brutal dos próprios pais, em 1989, em Beverly Hills.

Agora, com uma nova sentença de 50 anos à prisão perpétua, os irmãos se tornam elegíveis para liberdade condicional.

A decisão marca uma reviravolta em um dos casos criminais mais notórios dos Estados Unidos. Durante a audiência, os irmãos, que confessaram o crime, alegaram ter agido após anos de abusos sexuais cometidos pelos pais.

Em declarações emocionadas, assumiram a responsabilidade pelas mortes e expressaram remorso, destacando mudanças pessoais e ações positivas durante o tempo em que estão presos.

A defesa destacou que Erik e Lyle se dedicaram à reabilitação, concluindo a educação formal e liderando projetos como programas de cuidados paliativos e de espaços verdes dentro da prisão.

Familiares e apoiadores, incluindo um juiz aposentado e o rapper X-Raided, também testemunharam a favor da libertação, afirmando que os irmãos mudaram profundamente.

Apesar disso, o Ministério Público se opôs à redução da pena, afirmando que os irmãos nunca assumiram total responsabilidade e mantêm versões contraditórias sobre os crimes.

Agora, a decisão final caberá ao conselho de liberdade condicional da Califórnia, que avaliará se os irmãos, após mais de 30 anos de prisão, representam risco à sociedade.

Um relatório já elaborado aponta risco "moderado", e uma audiência sobre o caso está marcada para 13 de junho. O governador Gavin Newsom também analisa um pedido de clemência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também