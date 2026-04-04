Sábado será de sol forte e calor intenso em Mato Grosso do Sul

O sábado (4) será de tempo firme e calor em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O dia deve ter predomínio de sol e poucas nuvens, com temperaturas elevadas em praticamente todas as regiões do Estado.

As máximas podem atingir entre 36°C e 38°C, enquanto a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 40%, cenário que exige atenção, principalmente nos períodos mais quentes do dia. A recomendação é manter-se hidratado e evitar exposição prolongada ao sol.

Apesar do tempo mais estável, a combinação de calor e umidade pode provocar pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos específicos do Estado. No geral, porém, não há indicativo de volumes expressivos de chuva.

Os ventos atuam entre os quadrantes norte e oeste, com intensidade moderada e possibilidade de rajadas mais fortes ao longo do dia.

Em relação às temperaturas, a região sul, Cone-Sul e Grande Dourados devem registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas que podem chegar aos 37°C. No Pantanal e sudoeste, as mínimas variam entre 23°C e 25°C, com máximas próximas de 38°C. Já nas regiões do Bolsão, Norte e Leste, os termômetros ficam entre 20°C e 23°C nas mínimas e até 33°C a 38°C nas máximas.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 22°C e 24°C e máxima de até 35°C.

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