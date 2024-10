JD1TV: Acidente grave na BR-060 ocorreu durante tentativa de ultrapassagem

O acidente grave que ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (23), na saída para Sidrolândia na BR-060, em Campo Grande, aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem.

De acordo com o policial rodoviário federal Valdomiro Placidino à imprensa, o veículo HB20 vermelho seguia sentido Sidrolândia/Campo Grande e o de cor prata do sentido contrário. "Uma 'fila' de três veículos ultrapassavam um caminhão, o carro prata era o último e não teve tempo suficiente para concluir a manobra".

Segundo testemunhas que virão o acidente, o carro de cor prata teve um princípio de incêndio, mas foi contido com uso de extintor. Alguns populares pararam e cortaram a energia do carro para ajudar.

Conforme ainda o PRF, todos os passageiros estão com ferimentos pelo corpo. Assista: