JD1TV AGORA: Acidente grave entre carros deixa 6 feridos na Capital

Um acidente entre dois carros de passeio deixou seis passageiros feridos, e ao menos três presos às ferragens no início da tarde desta quarta-feira (23), na BR-060, na saída para Sidrolândia, em Campo Grande. Apesar da gravidade, nínguem morreu.

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem do JD1 que está no local, o acidente envolvendo dois veículos do modelo Hyundai HB20, de cor prata e vermelha, aconteceu próximo ao frigorífico da JBS.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para socorrer as vítimas. De acordo com eles, todos os passageiros estavam usando cinto, no entanto, uma das crianças sofreu lesão na clavícula.

No local, o trânsito está seguindo no modo 'pare e siga'. Assista:

