Morte a tiros de adolescente de 14 anos em Campo Grande continua sem culpado

A morte do adolescente Sérgio Henrique Rios Hernoczki Correia, de 14 anos, ocorrida em 20 de janeiro de 2018, em Campo Grande, pode não ter um responsável definido. O jovem foi baleado três vezes, possivelmente dentro de uma casa de shows na Avenida Marajoara, no Jardim Centro Oeste. A motivação do crime seria uma confusão ligada a uma situação de "paquera". O corpo de Sérgio foi encontrado fora do estabelecimento, e a perícia concluiu que ele foi alvejado em um local distinto daquele onde foi encontrado.

Welson Alexandre de Oliveira da Silva, conhecido como "Xande", foi acusado e julgado pelo crime, mas foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Capital. Durante o julgamento, "Xande" negou ser o autor do crime e alegou que não estava presente no local. Ele afirmou ter ouvido que a pessoa responsável pelo crime seria alguém conhecido como "Giló", que já estaria falecido.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para anular a sentença de absolvição, mas o recurso foi negado. Os desembargadores entenderam que a tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença era razoável e que as provas apresentadas não estavam desconectadas da realidade dos fatos. Para o TJMS, a defesa de "Xande" foi compatível com as evidências coletadas.

Com a negativa do recurso, a absolvição de Welson Alexandre de Oliveira da Silva permanece em vigor. Assim, o responsável pela morte de Sérgio Henrique continua desconhecido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também