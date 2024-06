Júri absolve "Xande", acusado de matar jovem de 14 anos na Capital

Welson Alexandre de Oliveira da Silva, o "Xande", foi absolvido pelo Conselho de Sentença por acusações de homicídio simples contra Sérgio Henrique Rios Hernoczki Correia, de 14 anos, ocorrido em 2018. O julgamento popular, realizado nesta terça-feira (11), na 1ª Vara do Tribunal do Júri, foi presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete.

O crime aconteceu na madrugada do dia 20 de janeiro de 2018, quando Sérgio Henrique foi baleado três vezes, possivelmente dentro de uma casa de shows na Avenida Marajoara, no Jardim Centro Oeste. O motivo do crime seria uma confusão relacionada a uma situação de "paquera". O corpo do jovem foi encontrado fora do estabelecimento, e a perícia concluiu que ele foi baleado em um local diferente de onde seu corpo estava caído.

"Xande" foi reconhecido por testemunhas e indiciado como autor do crime. Ele está atualmente preso preventivamente, respondendo pelo homicídio. O réu chegou a impetrar recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) argumentando a falta de provas materiais e indícios claros de sua autoria no caso, mas o recurso foi negado.

No entanto, durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito, mas acolheu a tese defensiva de negativa de autoria. Desta forma, "Xande" foi absolvido em relação à acusação de prática do crime de homicídio doloso simples (art.121, caput, do Código Penal) contra Sérgio Henrique Rios Hernoczki Correia, por insuficiência de provas.

